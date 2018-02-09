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Общество

Минздрав жалуется на нехватку денег. На что он их тратит

Сегодня на коллегии Министерства здравоохранения его глава Талантбек Батыралиев снова пожаловался, что в системе «всегда не хватает денег».

Служебные поездки медиков

При этом, по данным портала «Открытый бюджет», за пять лет Минздрав потратил почти 125 миллионов сомов только на служебные поездки.

Основными тратами стали гостиничные и транспортные расходы. Абы где командированные медики жить, видимо, не хотят. За год они потратили на гостиницы 22 миллиона 048,24 тысячи бюджетных сомов и 27 миллионов 564,56 тысячи - из специальных средств. То есть ни много ни мало - 49 миллионов 612,8 тысячи сомов.

На транспортные расходы Минздрав за год раскошелился на 38 миллионов 856,65 тысячи сомов. Чуть меньше - на суточные расходы командированным: 35 миллионов 817,67 тысячи.

Помимо командировок ведомство тратит деньги и на транспортные услуги. А это 84 миллиона 71,23 тысячи сомов.

На бензин, дизельное и прочее топливо из бюджета ушло 13 миллионов 300,48 тысячи сомов, из спецсредств – 21 миллион 204,75 тысячи.

Есть в этой статье и загадочные «прочие транспортные услуги», на которые в 2017 году министерство потратило 38 миллионов 237,08 тысячи сомов (из бюджета – 32 миллиона 967,51 тысячи, из спецсредств - 5 миллионов 269,57 тысячи).

Мы хотели было подумать, что это обслуживание машин - возможно, тех же «скорых» - и покупка запчастей, но нет: на это в министерстве есть отдельные статьи.

За пять лет на приобретение запасных частей потратили 8 миллионов 405,03 тысячи сомов (2 миллиона 612,87 тысячи из бюджета и 5 миллионов 792,16 тысячи из спецсредств).

Обслуживание транспортных средств обошлось в 2 миллиона 913,91 тысячи сомов.

Услуги связи

Не ограничивают себя сотрудники Министерства здравоохранения и в использовании услуг связи.

За год в Минздраве наговорили на 34 миллиона 382,82 тысячи сомов, из которых 19 миллионов 773,66 тысячи – бюджетные.

Итак, на услуги сотовой связи из бюджета истратили 657,42 тысячи сомов, из спецсредств - 218,50 тысячи. Услуги телефонной и факсимильной связи обошлись бюджету в 14 миллионов 367,52 тысячи сомов. Еще 7 миллионов 396,93 тысячи истратили на это из специальных средств.

Прочие услуги связи Минздрава обошлись бюджету в 4 миллиона 748,72 тысячи и 7 миллионов 20,73 тысячи из спецсредств.

И это лишь несколько статей расходов.

В целом, по данным портала «Открытый бюджет», за пять лет Минздрав съел 10 миллиардов 937 миллионов 760,29 тысячи сомов бюджетных и 3 миллиарда 141 миллион 674,46 тысячи специальных средств.

Но, по мнению чиновников, денег им по-прежнему недостаточно.
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