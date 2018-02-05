Милиционеров, выбивавших показания силой, осудили спустя семь лет

Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции милиционерам, пытавшим двух мужчин для получения признательных показаний. Об этом сообщил Общественный фонд «Голос свободы».

Уточняется, что потерпевших Э.Ниязбекова и Г.Уркумбаева в 2009 году задержали по подозрению в совершении убийства. Милиционеры применили к ним физическое насилие для получения признательных показаний.

Более семи лет адвокаты ОФ «Голос свободы» и родственники потерпевших добивались справедливости во всех судебных инстанциях.

«Со стороны милиционеров и их высокопоставленных родственников оказывалось давление, предпринимались попытки замять дело. Несмотря на это, 7 октября 2016 года Октябрьский районный суд Бишкека вынес обвинительный приговор в отношении всех пяти сотрудников по статье «Превышение должностных полномочий». Однако в связи с истечением срока давности уголовное наказание не назначили. В октябре 2017 года вторая инстанция оправдала двоих милиционеров. Верховный суд оставил в силе приговор Октябрьского райсуда, окончательно признав подсудимых виновными», — сказано в сообщении.

Адвокат Разак Ашимбаев планирует в интересах потерпевших обратиться к МВД с гражданским иском о возмещении материального и морального вреда.