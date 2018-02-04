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Общество

Как швейцарец приехал в Кыргызстан покататься на сноуборде и остался навсегда

Экономист по образованию Самуэль Марет впервые приехал в Кыргызстан из Швейцарии в 2000 году, чтобы покататься на сноуборде. Но влюбился в Кыргызстан, в прекрасную кыргызскую девушку и уже не смог вернуться на родину.

Самуэль помогает супруге развивать туристическое агентство и воспитывать двоих детей.

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Я приехал в Кыргызстан, зная о величии гор Тянь-Шаня. Они необъятны, неизведанны. Мне нравится Бишкек, который не случайно считают зеленым городом.

— Что напоминает вам о родном городе в Бишкеке?

Ничего. Мой родной город — небольшой исторический город, насчитывающий около 15 тысячи жителей.

Самуэль Марет

— Чего вам не хватает в Бишкеке?

— Не так много, но, конечно, моей семьи и моих друзей.

— Какое ваше любимое место в Бишкеке?

— Мне нравится Дубовый парк и парк имени Панфилова. Здесь чувствуешь себя как в лесу, а не как в суетливой столице.

— Что вам нравится в национальной кухне?

— В кыргызской кухне моим любимым является куртоб. Это одно из немногих блюд, которое готовится без мяса. А из кухни Центральной Азии я больше всего люблю жареный лагман.

— Что вы боитесь даже попробовать?

Я попробовал все, кроме яичек барана. Я не фанат внутренностей животных.

Самуэль Марет

— Что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Интересно встречаться с разными людьми из разных мест: от Кореи до Германии, от Сенегала до Якутии. Я много узнал о народах бывшего СССР.

Как и всех остальных разочаровывает коррупция и плохое управление, но эти большие проблемы решаются постепенно, а Кыргызстан стал лучшим примером стран СНГ по темам свободы и демократии, борьбы с коррупцией.
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