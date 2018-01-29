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Общество

Ввести Green card для трудовых мигрантов предлагают в России

Российский Центр стратегических разработок (ЦСР) отметил снижение привлекательности России для мигрантов и предложил ввести специальные меры для привлечения иностранных рабочих. Об этом сообщило агентство «Фергана».

Как отмечается в докладе центра, численность работоспособного населения России сокращается, и без мигрантов рынок труда обойтись не может. До 2030 года убыль трудоспособного населения составит 11-13 миллионов человек. При этом резервов для внутренней миграции не остается — практически все, кто мог переехать из провинции в центральные регионы или из деревень в города, переехали.

Авторы доклада отмечают, что из-за экономического кризиса, санкций и падения курса рубля численность иностранных мигрантов с 2015 года падает.

В частности, численность трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана в 2015-2016 годах снизилась примерно на 15 процентов по сравнению с 2014-м. Особенно заметно уменьшается число высококвалифицированных мигрантов.

Эксперты предлагают использовать зарубежный опыт привлечения трудовых мигрантов. Это может быть система рабочих виз и карт, позволяющих ускорить получение вида на жительство и разрешения на работу. Также можно ввести систему, аналогичную американской Green card и европейской Blue card — чтобы иностранцы получали право на упрощенный порядок миграции через лотереи. Кроме того, эксперты предлагают развивать систему интеграции мигрантов, помогая им изучать русский язык и законы.

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Работающие в России трудовые мигранты из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана ежегодно отправляют на родину несколько миллиардов долларов. Их денежные переводы являются существенным вкладом в ВВП этих стран. Однако не меньшую выгоду труд мигрантов приносит экономике России, о чем российские чиновники говорят нечасто.

По подсчетам экспертов, например, в 2013 году труд мигрантов обеспечил около 7-8 процента ВВП России, что составляет свыше 8 триллиона рублей (около $140 миллиардов).

Многие мигранты хотят обосноваться в России. С 1992 года в эту страну переехали более 9 миллионов жителей других стран, в основном — СНГ.
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