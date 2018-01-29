Авария на ТЭЦ. Холод в квартирах не повод для увеличения мощности теплоцентрали

Энергетики не могут ответить, почему новое оборудование ТЭЦ Бишкека не задействовано. Сегодня они организовали для журналистов пресс-тур, в ходе которого не смогли объяснить, почему горожане остались без тепла.

По словам заместителя главы Национального энергоолдинга Нурлана Садыкова, первая авария произошла из-за нехватки воды. Котлоагрегаты пришлось остановить. Насос, подающий воду, починили, но произошли другие поломки.

«Уровень упал при снижении температуры. Проблема была только в насосе. Причины будут перечислены комиссией», — сказал Нурлан Садыков.

В настоящее время на ТЭЦ Бишкека вырабатывается 365 Гккал, 110 из которых покрывает новый модернизированный блок.

На вопрос ИА «24.kg», почему более мощное оборудование задействовано не на полную мощность, он ответил, что работают по технологическому режиму.