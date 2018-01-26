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Общество

Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?

В ближайшие день-два в Бишкеке обещают похолодание до −25 градусов. Все объявили, что пришедшие в страну морозы являются аномальными. Но на самом деле в истории Бишкека были месяцы и годы, когда было гораздо холоднее.

Оперативно получить в Кыргызгидромете данные о погодных аномалиях в столице ИА 24.kg« не удалось. Пришлось искать данные в открытых источниках. Нужная информация нашлась на сайте «Погода и климат».

Самым холодным месяцем считается февраль 1951 года, когда столбик термометра опустился в городе до отметки −34 градуса.

В январе бишкекчане сильнее всего мерзли в 1969 году. Тогда зафиксировано 31,9 градуса мороза.

А самым жарким в Бишкеке стал июль 1983 года. Тогда воздух прогрелся до +42,8 градуса. При этом бывали годы, когда даже летом столбик термометра не поднимался выше 5 градусов тепла.

Случалось и наоборот: с декабря по февраль в Бишкеке стояла 20-градусная жара.

Проанализировав данные за последние десять лет, получаем, что самым холодным январь был в 2008-м, 2011-м и 2015 годах. Тогда столбик термометра опускался до отметки −21...-15 градусов.

Самым теплым январь был в 2007-м, 2010-м, 2013-м, 2014-м и 2016 году. Тогда чаще всего стояла плюсовая температура. А если и холодало, то не больше чем до −5 градусов.
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