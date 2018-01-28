Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

В Кыргызстане в начале недели подорожали все виды топлива. Рост цен составил от 10 до 60 тыйынов. В Ассоциации нефтетрейдеров ситуацию объяснили ростом оптовых цен на российском рынке, а также удорожанием нефти, достигшей отметки $70 за баррель.

Читайте по теме Как пережить аномальные морозы: правила поведения

Кыргызстан накрыло аномальными морозами. В Бишкеке температура по ночам доходит до −25 градусов. Еще холоднее в других регионах республики. Например, в Суусамырской долине столбик термометра опускается по ночам до −40 градусов. Радует, что «ледниковый период» закончится уже на следующей неделе.

В Кыргызстане ужесточили наказание за вождение авто в пьяном виде. Если шофер совершил аварию, будучи пьяным, и есть пострадавшие, он должен понести наказание — от 8 до 12 лет тюрьмы. Кроме того, поправки ужесточают наказания и по другим правонарушениям.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

Кто претендует на «Умный город» и MegaCom

Фото ИА «24.kg». Инвесторы решили взяться сразу за два проекта

Фонд по управлению государственным имуществом опять нашел покупателя для MegaCom. И опять сомнительного. ФУГИ приступил к изучению предложения от ОсОО «Ака минералз энд майнинг». Той самой компании, которая готова вложить в реализацию «Умного города» $9 миллионов. Но неожиданно выяснилось, что такого ОсОО в Кыргызстане больше нет. После заключения договора с правительством оно неожиданно изменило название. Подробнее в материале «Инвестор «Умного города» и покупатель MegaCom. Что о нем известно».

Проект «Умный город» должен стартовать в ближайшие дни. Правительство Кыргызстана пообещало, что первые камеры начнутся устанавливать в конце января. Между тем вокруг инвесторов не утихают споры. Мы внимательно изучили все данные, чтобы понять, кто же все-таки взялся за проект. Вот что в итоге нам удалось узнать — «Умный город». Очень странные инвесторы«.

На пути в Мекку

В Кыргызстане началась регистрация на хадж-2018. Она продлится до 23 февраля. Как сообщили в ДУМК, нововведений и изменений в требованиях для паломников нет. Единственное — наличие биометрических паспортов, которые начали выдавать в прошлом году. Подробнее о том, что нужно, чтобы пройти регистрацию, сколько стоит хадж и почему желающим могут отказать, в материале ИА «24.kg».

Рука помощи в холода

Фото ИА «24.kg». В этом офисе женщины пустили не только погреться, но и рассказали, где рядом можно недорого и вкусно пообедать

Кыргызстан оказался во власти сильных морозов. В школах объявили внеплановые каникулы. А как быть взрослым кыргызстанцам? Медики уже дали несколько нехитрых советов, как пережить похолодание без обморожения. А предприниматели Бишкека накануне пригласили всех замерзающих погреться к себе в офисы. ИА «24.kg» проверило, действительно ли простого прохожего пустят погреться и не откажут в чашечке кофе или чая.

Прощай, квартира

В Межрайонном суде Бишкека идет тяжба по иску компании «Фольк». Ее руководство требует взыскать с заемщиков 100 миллионов сомов. Ответчики заявляют о махинациях со стороны директора «Фольк» и ее подруги Рано Ханданбаевой. Платить они отказываются. Подробнее о сложной ситуации, в которой оказались женщины, в материале «Вдова и студентка могут остаться на улице. Бишкекская схема отъема жилья».

За что инспекторы могут остановить вашу машину

Фото из Интернета.Инспекторы ГУОБДД несут службу на площади Ала-Тоо в Бишкеке

МВД Кыргызстана разработало инструкцию по совершенствованию и повышению эффективности надзора за дорожным движением и общественным порядком подразделениями ГУОБДД. По ней сотрудник подразделения ОБДД обязан быть вежливым и тактичным с гражданами, знать правила дорожного движения, строго соблюдать законы и служебную дисциплину. Подробнее.

Вкусная борьба против туберкулеза

Можно ли накормить человека на 170 сомов (или $2,5) в день и при этом обеспечить энергетически сбалансированное питание? Оказывается, да! Врачи, диетологи, медсестры организаций здравоохранения, оказывающих помощь больным туберкулезом (ТБ), составили здоровое меню и продемонстрировали его журналистам.

Как кыргызы научили китаянку жить и любить

Фото из личного архива. Чен Дин Лин

Китаянка Чен Дин Лин почти четверть века живет в Бишкеке. Чтобы было легче произносить ее имя, она разрешила друзьям и знакомым называть себя Верой. «Здесь я чувствую себя как дома. У меня больше друзей кыргызов, чем китайцев», — рассказала она в интервью ИА «24.kg».

Фальшивые сомы. Чего не стоит с ними делать

Уровень фальшивомонетничества в Кыргызстане оценивается как минимальный. Но подделки, хоть и редко, встречаются. В Национальном банке Кыргызстана ИА «24.kg» рассказали, как обнаружить фальшивку и куда с ней потом идти, чтобы не оказаться в роли подозреваемого. За подделку денег в республике предусмотрено наказание — от трех до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Удивительный Кыргызстан в фотографиях читателей

Фото Надежды Лузиной. Двойная радуга, южный берег Иссык-Куля

Читатели радуют нас все большим и большим количеством присылаемых фотографий и видео. Мы просто с замиранием сердца любуемся красотами нашей страны и предлагаем всем отправиться в очередное путешествие по Кыргызстану. Подробнее в «Мгновения жизни. Двойная радуга и зимнее солнце Иссык-Куля».

Капитан, который контролирует милицейский WhatsApp

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Кыргызстана недавно начало принимать жалобы по мобильному приложению WhatsApp. В соцсетях уже появились жалобы на то, что дорожные инспекторы неоперативно реагируют на сообщения. Мы отправились в ГУОБДД и посмотрели, как проходит работа по реагированию на жалобы. Об этом в фоторепортаже «Реакция ГУОБДД на сообщения в WhatsApp. Мы проверили, как это работает».