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Общество

Подсудимый по делу о смерти Джумакадырова получил категорию за 4 месяца до ДТП

В Московском районном суде начался процесс по делу о гибели вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, его водителя и помощника в ДТП, случившемся 7 октября прошлого года.

Суд допросил подсудимого Таалайбек уулу Афтандила. Он рассказал, что права категории Е получил за три-четыре месяца до трагедии. «Само водительское удостоверение я получил пять лет назад. В то утро мы выехали в Бишкек. По трассе я пытался обогнать «Жигули» белого цвета. Я выехал на встречку, издалека увидел джип. Я пытался избежать столкновения и уйти на обочину. Я моргал той машине, но уже было поздно. Когда ушел на обочину, встречная машина тоже пыталась уйти туда. В результате произошло столкновение», — сказал подсудимый.

Он также рассказал, что после ДТП пытался извлечь пострадавших. В первую очередь открыл задние двери. «Когда я открыл двери, мужчина уже был мертв. Он не дышал. В это время подбежали другие очевидцы. Они помогли мне извлечь других. Только один человек дышал, когда его извлекали из авто. Он сидел на переднем сиденье. Если бы «скорая» приехала раньше, его можно было б спасти. Карета «скорой» приехала минут через 15-20, потом прибыли МЧС», — пояснил подсудимый.
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