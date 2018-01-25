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Общество

Хадж-2018. Узнай, где, когда и у кого можно зарегистрироваться для паломничества

Духовное управление мусульман Кыргызстан предоставило ИА «24.kg» список операторов, обязанность которых провести регистрацию паломников на хадж-2018.

Во всех регионах Кыргызстана уже открыты и начали свою работу 34 регистрационных пункта. Они будут функционировать до 23 февраля.

Желающим отправиться к святым местам Мекки и Медины нужно позвонить по указанным телефонам или отправить вопросы на WhatsApp.

Список операторов ДУМК:

Баткенская область

1. Абдисаттар Жакыпов: 0771401923.

2. Нийматилла Топчиев / город Кызыл-Кия: 0778409013.

3. Мурзабай Бердикулов / город Баткен: 0777281018.

4. Ысмайыл Закиров / город Кадамджай: 0779258922.

5. Кубатбек Абдыгапар уулу / города Исфана, Сулюкта: 0778652515.

Ошская область

6. Акжол Бакиров: 0705448989.

7. Сулайман Шерматов / Кара-Суйский район: 0558074307.

8. Апызбек Саитов / Чон-Алайский район: 0770346423.

9. Музаффар Турдубаев / Ноокатский район: 0778364046.

10. Сухбатилло Эргашов / Араванский район: 0559691207.

11. Дастан Мамаев / Кара-Кульджинский район: 0773104953.

12. Жыргалбек Калдыбаев / Алайский район: 0777378953.

13. Абдурахман Ниязов / Узгенский район: 0777177773.

Ош

14. Жанарбек Матиев: 0778779633.

Джалал-Абадская область

15. Бакытбек Тунгатаров / город Джалал-Абад: 0552333043.

16. Тынарбек Бапанов / Сузакский район: 0778556339.

17. Суйунбек Даткаев / Базар-Коргонский район: 0770634800.

18. Ашым Абидинов / Ноокенский район, город Майлуу-Суу: 055062003.2

19. Адылбек Кошоев / город Таш-Кумыр, Токтогульский район: 0778326766.

20. Женишбек Апсалам уулу / Аксыйский район: 0777893535.

21. Шумкар Чыналиев / Ала-Букинский район: 0777065684.

22. Давранбек Жунусалиев / Тогуз-Тороузский район, город Кара-Куль: 0772207319.

Таласская область

23. Нуржан Мамазалиев: 0773644487.

Бишкек

24. Толкунбек Жуманов: 0776337745.

Нарынская область

25. Тойчубек Сагындыков: 0707555420.

Иссык-Кульская область

26. Жунушбек Дюшеков: 0777194784.

Чуйская область

27. Жаныбек Орозалы уулу / Сокулукский район: 0552991233.

28. Саидахмад Беков / Жайыльский и Панфиловский районы: 0703304733.

29. Уман Ниязалиев / город Кант: 0707200684.

30. Адылбек Жолдошов / Аламединский район: 0770277191.

31. Нурбек Маратов / Ысык-Атинский район: 0553448311.

32. Кифаят Аширматова / город Токмак, Чуйский и Кеминский районы: 0555090444.

33. Акылбек Кумушбеков / Московский район: 0705416310.

34. Алманбет Суеркулов / Чуйская область: 0700636541.
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