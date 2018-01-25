Хадж-2018. Узнай, где, когда и у кого можно зарегистрироваться для паломничества

Духовное управление мусульман Кыргызстан предоставило ИА «24.kg» список операторов, обязанность которых провести регистрацию паломников на хадж-2018.
Во всех регионах Кыргызстана уже открыты и начали свою работу 34 регистрационных пункта. Они будут функционировать до 23 февраля.
Список операторов ДУМК:
Баткенская область
1. Абдисаттар Жакыпов: 0771401923.
2. Нийматилла Топчиев / город Кызыл-Кия: 0778409013.
3. Мурзабай Бердикулов / город Баткен: 0777281018.
4. Ысмайыл Закиров / город Кадамджай: 0779258922.
5. Кубатбек Абдыгапар уулу / города Исфана, Сулюкта: 0778652515.
Ошская область
6. Акжол Бакиров: 0705448989.
7. Сулайман Шерматов / Кара-Суйский район: 0558074307.
8. Апызбек Саитов / Чон-Алайский район: 0770346423.
9. Музаффар Турдубаев / Ноокатский район: 0778364046.
10. Сухбатилло Эргашов / Араванский район: 0559691207.
11. Дастан Мамаев / Кара-Кульджинский район: 0773104953.
12. Жыргалбек Калдыбаев / Алайский район: 0777378953.
13. Абдурахман Ниязов / Узгенский район: 0777177773.
Ош
14. Жанарбек Матиев: 0778779633.
Джалал-Абадская область
15. Бакытбек Тунгатаров / город Джалал-Абад: 0552333043.
16. Тынарбек Бапанов / Сузакский район: 0778556339.
17. Суйунбек Даткаев / Базар-Коргонский район: 0770634800.
18. Ашым Абидинов / Ноокенский район, город Майлуу-Суу: 055062003.2
19. Адылбек Кошоев / город Таш-Кумыр, Токтогульский район: 0778326766.
20. Женишбек Апсалам уулу / Аксыйский район: 0777893535.
21. Шумкар Чыналиев / Ала-Букинский район: 0777065684.
22. Давранбек Жунусалиев / Тогуз-Тороузский район, город Кара-Куль: 0772207319.
Таласская область
23. Нуржан Мамазалиев: 0773644487.
Бишкек
24. Толкунбек Жуманов: 0776337745.
Нарынская область
25. Тойчубек Сагындыков: 0707555420.
Иссык-Кульская область
26. Жунушбек Дюшеков: 0777194784.
Чуйская область
27. Жаныбек Орозалы уулу / Сокулукский район: 0552991233.
28. Саидахмад Беков / Жайыльский и Панфиловский районы: 0703304733.
29. Уман Ниязалиев / город Кант: 0707200684.
30. Адылбек Жолдошов / Аламединский район: 0770277191.
31. Нурбек Маратов / Ысык-Атинский район: 0553448311.
32. Кифаят Аширматова / город Токмак, Чуйский и Кеминский районы: 0555090444.
33. Акылбек Кумушбеков / Московский район: 0705416310.
34. Алманбет Суеркулов / Чуйская область: 0700636541.