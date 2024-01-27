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Общество

Самидин Атабаев стал и. о. главы Духовного управления мусульман Кыргызстана

Самидин Атабаев стал исполняющим обязанности главы Духовного управления мусульман Кыргызстана. Об этом сообщили в муфтияте.

Уточняется, что совет улемов на внеочередном заседании принял отставку Замира Ракиева с должности верховного муфтия. Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель муфтия Самидин Атабаев.

Теперь уже бывший глава ДУМК пояснил, почему ушел в отставку. Видеообращение Замира Ракиева опубликовано на официальной странице муфтията в социальной сети Facebook.

По словам Замира Ракиева, 26 января он по собственному желанию написал заявление об отставке и сдал пост на заседании совета улемов. Он призвал не политизировать отставку и признал, что наряду с хорошей работой были и ошибки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285202/
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