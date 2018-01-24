В суде привлечь к ответственности за подлог требуют Александра Рябушкина

В Свердловском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима. На процессе допрашивают обвиняемого.

Александр Ким заявил суду, что Рябушкин провел по фальшивому объявлению перерегистрацию издательского дома и фирмы «Рубикон», а это уголовно наказуемое деяние. Объявление оформлено задним числом.

Александр Ким также отметил, что решение Минюста от 2014 года о перерегистрации и последующее за ним решение суда не имели законной силы, поэтому он не мог их исполнить.

Я буду защищаться, и очень скандально. Поскольку это все судебный беспредел. Александр Ким

Александра Кима обвиняют в злоупотреблении полномочиями служащих коммерческих организаций. Александр Рябушкин требует от Александра Кима вернуть 27 миллионов сомов, которые, по его мнению, тот получил в виде дивидендов незаконно.