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Общество

В суде привлечь к ответственности за подлог требуют Александра Рябушкина

В Свердловском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима. На процессе допрашивают обвиняемого.

Александр Ким заявил суду, что Рябушкин провел по фальшивому объявлению перерегистрацию издательского дома и фирмы «Рубикон», а это уголовно наказуемое деяние. Объявление оформлено задним числом.

Александр Ким также отметил, что решение Минюста от 2014 года о перерегистрации и последующее за ним решение суда не имели законной силы, поэтому он не мог их исполнить. 

Я буду защищаться, и очень скандально. Поскольку это все судебный беспредел.

Александр Ким
Александра Кима обвиняют в злоупотреблении полномочиями служащих коммерческих организаций. Александр Рябушкин требует от Александра Кима вернуть 27 миллионов сомов, которые, по его мнению, тот получил в виде дивидендов незаконно.
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