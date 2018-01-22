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Общество

В Джалал-Абаде нашли опасную АЗС

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области нашли АЗС, создающую угрозу для жителей. Об этом сообщила Государственная инспекция по технической и экологической безопасности.

Отмечено, что частный предприниматель Т.Алибаев без разрешительных документов, нарушая требования пожарной безопасности, построил на автодороге Бишкек — Ош газозаправочную станцию «Кок-Тонду». В результате проверки ее деятельность приостановили.

Несмотря на запрет, АЗС продолжает работать. Материалы переданы в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.
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