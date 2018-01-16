12:23
-6
USD 69.40
EUR 84.88
RUB 1.23
Общество

Кыргызстанке, выпавшей из окна в Москве, собрали деньги на операцию

Кыргызстанке Жаркынай Юсуповой, выпавшей с пятого этажа из окна квартиры в Москве, совместными усилиями сотрудников Представительства Государственной службы миграции КР в РФ, диаспорами и простыми людьми собрано 160 тысяч рублей. Об этом сообщили в Госслужбе миграции.

По их данным, кыргызстанка находится в городской клинической больнице №15 и готовится к операции. Она родом из Майлуу-Суу, более 10 лет работает в Москве, воспитывает дочь, которая учится в пятом классе.

Ранее сообщали, что 1 января женщина выпала с пятого этажа, когда поправляла крючок на шторе. Дежурный врач травматологического отделения оценил ее состояние как тяжелое: у нее множественные травмы таза и бедра.

Ссылка:
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Найдено решение проблемы дороговизны лекарств при почечной недостаточности
Пострадавший в Москве кыргызстанец находится в коме
Жительница Тюмени приютила 168 мигрантов в аварийной избе
Только один из погибших в Москве кыргызстанцев состоял на учете как член ОПГ
Кыргызстанке, выпавшей из окна в Москве, требуются деньги на операцию
ЛОВЗ могут бесплатно обследовать сердце в частной клинике 11 января
Репродуктивное здоровье девочек — это важно. Раиса Атамбаева стала профессором
Неделя-24. Что вы могли пропустить
В Москве автобус врезался в остановку. Есть жертвы
В Кыргызстане растет число ВИЧ-инфицированных среди несовершеннолетних
Популярные новости
Ошибка в&nbsp;новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан Ошибка в новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан
Тилла Халлей живет в&nbsp;Таласе полтора года, но&nbsp;ее&nbsp;все равно считают туристкой Тилла Халлей живет в Таласе полтора года, но ее все равно считают туристкой
В&nbsp;Кыргызстане намерены в&nbsp;два раза снизить цены на&nbsp;регистрацию авто. Временно В Кыргызстане намерены в два раза снизить цены на регистрацию авто. Временно
Штормовое предупреждение: ожидаются снегопады и&nbsp;похолодание Штормовое предупреждение: ожидаются снегопады и похолодание
Бизнес
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom