Кыргызстанке, выпавшей из окна в Москве, собрали деньги на операцию

Кыргызстанке Жаркынай Юсуповой, выпавшей с пятого этажа из окна квартиры в Москве, совместными усилиями сотрудников Представительства Государственной службы миграции КР в РФ, диаспорами и простыми людьми собрано 160 тысяч рублей. Об этом сообщили в Госслужбе миграции.

По их данным, кыргызстанка находится в городской клинической больнице №15 и готовится к операции. Она родом из Майлуу-Суу, более 10 лет работает в Москве, воспитывает дочь, которая учится в пятом классе.

Ранее сообщали, что 1 января женщина выпала с пятого этажа, когда поправляла крючок на шторе. Дежурный врач травматологического отделения оценил ее состояние как тяжелое: у нее множественные травмы таза и бедра.