10:28
-3
USD 69.37
EUR 84.05
RUB 1.23
Общество

Попавший в ДТП инспектор Ошского УОБДД госпитализирован

Попавший в ДТП инспектор Управления по обеспечению безопасности дорожного движения Ошской области госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

В ведомстве рассказали подробности ДТП с участием милиционера.

«ДТП произошло 11 января примерно в 23.00. Инспектор со своим напарником остановили водителя, нарушившего ПДД. Его напарник повез авто нарушителя на штрафстоянку. Сам же инспектор следовал за ним на спецмашине. По пути на штрафстоянку инспектор отстал от напарника из-за сильного тумана. Напарник, доехав до места назначения, не дождался инспектора. Проехав назад, он увидел, что спецмашина попала в аварию, а инспектор сидит в машине без сознания. Выяснилось, что милиционер страдает сахарным диабетом. Сейчас он находится на стационарном лечении. По результатам экспертизы алкоголя в крови мужчины не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Ранее гражданский активист Болот Ибрагимов сообщил в социальной сети Facebook, что в Араванском районе Ошской области пьяный инспектор УОБДД врезался в забор. Очевидцы событий сфотографировали якобы спящего водителя.
Ссылка:
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Бдите и жалуйтесь! В ГУОБДД МВД заработал телефон доверия и WhatsАpp
В УВД Ошской области опровергли распитие спиртного в РОВД Ноокатского района
Эвакуировать машины в Бишкеке готовы за 1,3 тысячи сомов
На пограничной заставе «Араван» построят новое служебное здание
В Ошской области не нашли мать ребенка, закопанного в арыке
Ошская область. От чего у туристов захватывает дух
В Узгенском районе для отселенных из опасных зон установили 118 палаток
Дело Текебаева. В Ошской области обстановка стабильная
Более полумиллиона кыргызстанцев получили паспорта в 2016 году
В Араванском районе КР ветераны обратились к президенту с просьбой наказать провокаторов
Популярные новости
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Энергетики назвали причину смога над Бишкеком Энергетики назвали причину смога над Бишкеком
Ошибка в&nbsp;новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан Ошибка в новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан
В&nbsp;Кыргызстане намерены в&nbsp;два раза снизить цены на&nbsp;регистрацию авто. Временно В Кыргызстане намерены в два раза снизить цены на регистрацию авто. Временно
Бизнес
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom