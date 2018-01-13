Попавший в ДТП инспектор Ошского УОБДД госпитализирован

Попавший в ДТП инспектор Управления по обеспечению безопасности дорожного движения Ошской области госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

В ведомстве рассказали подробности ДТП с участием милиционера.

«ДТП произошло 11 января примерно в 23.00. Инспектор со своим напарником остановили водителя, нарушившего ПДД. Его напарник повез авто нарушителя на штрафстоянку. Сам же инспектор следовал за ним на спецмашине. По пути на штрафстоянку инспектор отстал от напарника из-за сильного тумана. Напарник, доехав до места назначения, не дождался инспектора. Проехав назад, он увидел, что спецмашина попала в аварию, а инспектор сидит в машине без сознания. Выяснилось, что милиционер страдает сахарным диабетом. Сейчас он находится на стационарном лечении. По результатам экспертизы алкоголя в крови мужчины не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Ранее гражданский активист Болот Ибрагимов сообщил в социальной сети Facebook, что в Араванском районе Ошской области пьяный инспектор УОБДД врезался в забор. Очевидцы событий сфотографировали якобы спящего водителя.