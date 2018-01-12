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Общество

Какой «Петролеум» имеет отношение к реализации проекта «Умный город»

Учредитель ОсОО «Ака минералз энд майнинг» не зарегистрирован в Кыргызстане. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве юстиции.

В базе данных Минюста указано, что данным ОсОО владеет Касым Муратович Курбанов. Учредителем является «АКА Петролеум». Однако никакой информации о том, кому принадлежит это ОсОО, в Министерстве юстиции нет, так как оно зарегистрировано в Германии.

Существует лишь ОсОО «АККА-Петролеум», учредителем которого является ЗАО «Группа компаний «АККА». Эта компания не имеет отношения к вышеназванным ОсОО и проекту «Умный город».

Напомним, правительство подписало договор о реализации «Умного города». Свои средства вложат в его реализацию китайские компании Huawei и Beijing China Veterns Lingxin Capital Management, а также отечественное ОсОО «Ака минералз энд майнинг».
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