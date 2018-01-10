Нацстатком уволил начальника отдела, напившегося в служебном кабинете

Национальный статистический комитет Кыргызстана уволил начальника Ноокатского районного отдела государственной статистики, напившегося в служебном кабинете. Об этом сообщила пресс-служба Нацстаткома.

Уточняется, что ведомство завершило служебное расследование по инциденту в Ноокатском районе.

«По итогам расследования Расулбек Ташов уволен по статье за грубое нарушение служащим трудовой дисциплины, а также за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей уволен и его заместитель — Шайырбек Арапов», — сообщили в Нацстаткоме.

Отметим, в социальной сети Facebook появилось видео, где в кабинете начальника отдела статистики Расулбека Ташова спят двое мужчин. На столе лежат бутылки из-под водки и сока.