Власти и СМИ. Бороться или сотрудничать?

В Кыргызстане по решению различных судебных инстанций несколько изданий оказались на грани закрытия из-за миллионных штрафов. Это стало косвенным итогом критики в адрес властей. Одного журналиста даже чуть не упрятали за решетку на несколько лет лишь за то, что он неосторожно высказался в отношении религии в своей книге, и почти парализовали работу одного из телеканалов, молниеносно приняв решение по хозяйственному спору, где, кстати, само СМИ оказалось третьим лицом.

Понять, насколько суд в КР влияет на свободу слова, помогают данные о взаимоотношениях СМИ и государственной власти, например, в Чехии. Эти параллели демонстрируют, что такое настоящая демократия и насколько мы сегодня далеки от нее.

Президент начинает и... проигрывает

Как рассказал один из ведущих корреспондентов чешской газеты Hospodarske noviny («Экономические новости». — Прим. ИА «24.kg») Ондрей Соукуп, лет шесть назад их издание заинтересовалось зарплатой советников президента страны. Читателям было непонятно, на что живут люди из ближайшего окружения первого лица.

«В администрации президента отказались исполнять запрос, сославшись на то, что подобная информация является личными данными и не подлежит оглашению, — говорит Ондрей Соукуп. — Тогда настырные журналисты подали в суд на администрацию главы государства. После долгих разбирательств суд постановил: предоставить запрашиваемую информацию. Правда, с одной оговоркой: не указывать фамилии чиновников, написать лишь инициалы и занимаемую должность».

В беседе с несколькими чешскими журналистами выяснилось, что чиновники там далеко не образцы транспарентности и открытости перед прессой.

По словам Ондрея Соукупа, многое зависит от самого руководителя того или иного учреждения.

Ведомства открытые и закрытые

На вопрос, реагируют ли госучреждения на критику в их адрес, появившуюся в СМИ, журналист ответил, что происходит это не всегда.

«Многое зависит от руководителя государственного органа. От личности. Скажем, у нас учреждения статистики всегда открыты, с ними очень легко работать. В то же время Министерство промышленности довольно закрыто в этом плане. На каждый запрос они реагируют болезненно, всегда интересуются, для чего мы, журналисты, запрашиваем те или иные данные. Бывает, что могут и проигнорировать», — говорит журналист.

Но, в целом, большинство учреждений понимают, что сокрытие информации только вредит им. Ондрей Соукуп

Схожая ситуация и с официальными веб-сайтами госучреждений.

«Например, у Министерства внутренних дел хороший сайт. Абсолютно заточен на конкретной помощи. Даже если в поисковике написать, «как мне поменять водительские права», то первая ссылка будет на их сайт. Так, конечно, не у всех, но в целом у нас у госорганов более качественные веб-сайты даже в сравнении с нашими соседями — Словакией, Германией», — рассказывает Ондрей Соукуп.

«Лигласс Трэйдинг». Открой личико

Он отмечает, что именно благодаря открытости сайтов они смогли раскрыть истинное положение дел в скандально известной компании «Лигласс Трэйдинг», которая намеревалась строить ГЭС в Кыргызстане.

«Я знал, что чешская компания «Мовел», которая строит турбины для ГЭС, что-то ищет в Средней Азии. Узнав о строительстве ГЭС в Кыргызстане, подумал: что же это за компания? Оказалось, что это «Лигласс», о которой вообще ничего не было известно. Когда начали «пробивать» через открытые реестры, мой коллега узнал одного из представителей этой компании, который сказал, что их юрист в прошлом был замешан в коррупционном скандале.

Собственно, все с этого и началось. Не будь подобных открытых сайтов, вряд ли бы мы узнали про нее», — вспоминает он.

Журналисты наступают и... выигрывают

По словам чешского сотрудника СМИ, на родине Карела Чапека не редкость, когда на журналистов подают в суд.

«Лично на меня подавали в суд три раза, во всех случаях мы выиграли», — говорит Ондрей Соукуп.

С пишущей братией, отмечает он, в основном судятся коммерческие организации.

«Конечно, в работе всякое бывает: не уточнил, недосмотрел, в таких случаях мы обычно даем опровержения, и многие вопросы снимаются в досудебном порядке», — говорит он.

На наш вопрос, судятся ли политики, и особенно высокопоставленные, если считают, что вы написали недостоверную информацию в отношении него, он ответил: «Такого нет. Помню, один раз, еще в 90-е годы, была попытка со стороны премьер-министра (ныне он президент Чехии. — Прим. Ондрея Соукупа) засудить издание «Респект». Он хотел отсудить 20 миллионов крон. Но суд отказал ему».

Журналист вспомнил случай, когда высокопоставленный политик проиграл журналисту: «Помню, однажды премьер-министр сказал в отношении одного из моих коллег, что он берет деньги от энергокомпаний. Журналист подал на него в суд. Судились почти шесть лет, и в конце концов глава правительства принес извинения моему коллеге».

По словам редактора иностранного вещания чешского общественного радио Либора Кукала, в основном политики подают в суд на журналистов «желтых изданий», когда дело касается публикаций фактов из личной жизни должностного лица.

Бывает, что по таким делам редакции проигрывают и выплачивают компенсации. А чтобы большой чиновник подавал в суд за критику его политической деятельности, не припомню. Либор Кукал

«А были случаи у вас, когда президент или премьер-министр судился с изданиями?» — интересуемся у редактора радио.

«Нет, они (политики. — Прим. ИА «24.kg») все-таки знают, что через суд не пройдет. У них там нет шансов. В законе написано, что критика разрешена, и они должны доказать, что появилась неправдивая информация. И судиться нужно по фактам. Если судья скажет, что это оценка его работы, они ничего не смогут сделать. Бывали случаи, когда политики оскорбляли журналистов, такое есть», — говорит Либор Кукал.

— А не припомните, чтобы издание оштрафовали на большую сумму, и оно закрылось?

— Скажу уверенно: не было такого.

Кнут и пряник

Мягко говоря, слова редактора чешского общественного радио о том, что журналисты могут критиковать кого угодно, включая президента, премьер-министра и других высокопоставленных политиков, вызвали удивление.

Критику в адрес президента мы без проблем выпускаем в эфир. Есть лишь одно условие: если мы три минуты критикуем главу государства, то столько же времени должны дать и его сторонникам, то есть во всем должен быть баланс. Либор Кукал

На вопрос, кто назначает руководителя общественного радио на должность, он ответил: «Я понял, к чему вы клоните. Главу радио избирает Совет чешского радио, который, в свою очередь, избирает парламент. Но сам законодательный орган не имеет рычагов на Совет. Мы финансово не зависимы от них».

«По закону каждый домовладелец должен платить за радио, независимо от того, слушает он его или нет. Эти деньги собираем мы сами, и поступают они напрямую в бюджет радио, — объяснил редактор, как сформирована система действительно независимого общественного радио в Чехии.

Издержки

Вместе с тем, как отметили многие чешские журналисты, по сравнению с 90-ми годами ХХ века у чиновников высшего ранга выработался «иммунитет» на критику в СМИ.

«Раньше, если СМИ раскрыли какой-либо скандал, то чиновники не могли это игнорировать. Была реакция с их стороны. Теперь же они могут себе это позволить. Это отчасти связано с тем, что средства массовой информации теряют влияние», — сказал Либор Кукал.

По его словам, СМИ стали любыми путями угождать публике вместо того, чтобы воспитывать ее. «Несколько лет назад одного серийного убийцу посадили в тюрьму. Человеком он оказался очень харизматичным, с интересной жизненной историей. Он совершал побеги из тюрьмы, скрывался. О нем начали много писать, сделали своеобразным героем. Даже сняли художественный фильм. Когда его выпустили на свободу, одно из СМИ заключило с ним контракт на публикацию его историй. Стараются выжать от него все. Сейчас он национальный герой, то есть моральным авторитетом стал серийный убийца», — говорит редактор чешского радио.

Не переступать черту!

Разговор с ним подтверждает, что даже в демократических странах политики различных рангов и чиновники не являются образцами открытости и не всегда считаются с мнением, выраженным на страницах газет или в эфире телевидения. Но действительно независимая судебная система позволяет средствам массовой информации открыто и жестко критиковать власть за ее неправомерные действия, не позволяя тем самым переступать черту истинно демократических норм.

Думается, что в Кыргызстане, пока не произошла реформа судебной системы, которая приведет к ее истинной независимости, говорить о настоящей свободе слова еще рано.