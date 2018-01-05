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Общество

В Египте запретили биткоин по соображениям ислама

Главный муфтий Египта Шакви Аллам запретил на территории страны торговлю криптовалютой как «запрещенной нормами ислама», сообщило издание rambler.ru.

Главный муфтий Египта Шакви Аллам издал фетву (документ, не имеющий юридической силы, но пользующийся авторитетом среди верующих), осуждающую и запрещающую добычу и торговлю криптовалютой как «запрещенной нормами ислама». 

«Биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям», — приводит слова муфтия ТАСС со ссылкой на египетское издание «Аль-Ахрам».

В декабре 2017 года официальные власти Египта объявили биткоин вне закона. 
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