Салянова: Жылдыз Мамбеталиева заверяла в законности выдачи лицензии Елисееву

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

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Суд допросил подсудимую в качестве обвиняемой. Салянова заявила, что в Минюсте своя практика возобновления лицензии, потому что в законе нет статьи про возобновление.

«Сложилась практика многолетняя, когда не запрашивается наличие судимости или приказ об увольнении при получении лицензии. Возобновление всегда проходило автоматически. В первой инстанции был допрошен экс-спикер парламента Душенбай Кадырбеков. Он тоже возобновлял лицензию на основании того закона. Он рассказал, что при возобновлении никакой информации не запрашивалось. Мы хотели, чтобы допросили порядка 20 адвокатов, которые возобновляли лицензию в том году. Суду стало бы понятно, что процедура была одна и не должна была быть исключительной для Елисеева. Я четко помню доклад Жылдыз Мамбеталиевой о том, что возобновление будет законным и что есть все необходимые документы. Она заверила меня, что у Елисеева отсутствует судимость», — сказала Салянова.

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский районный суд счел ее вину полностью доказанной и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но исполнение приговора отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет. Сейчас ребенку два года.