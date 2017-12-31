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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В последний день 2017 года, 31 декабря, в Бишкеке жара и без осадков. Воздух прогреется до +10 градусов. День увеличился до 9 часов 5 минут: восход Солнца в 8.32, заход — в 17.37. Спойлер: завтра снега тоже не ждите.

Хорошая новость

Люди, которые меняли мир

Родилась Алиман Джангорозова

В 1914 году в селе Сары-Тологой родилась актриса театра и кино Алиман Джангорозова. Актриса Кыргызского драматического театра, одновременно работала в организованном ею театре в городе Узгене.

За 42 года сыграла более 160 театральных ролей. В кино снималась с 1961 года.

Памятные даты

День работников таможенной службы Кыргызской Республики

Праздник установлен постановлением правительства Кыргызстана от 15 февраля 2006 года в целях формирования и обеспечения преемственности традиций таможенной службы.

Митинг в Пишпеке

31 декабря 1917 года прошел митинг трудящихся и солдат Пишпека. Образование народной дружины и «Общества 31 декабря» («Общество сторонников Советской власти»).

Установление Советской власти в городе Ош

Случилось это 31 декабря 1917 года.

Куда сходить

Культура

— В 12.00-15.00 и 20.00-24.00 на площади «Ала-Тоо» состоится праздничный новогодний концерт.

Горожан ждут театрализованный концерт и традиционные народные гуляния, а вечером — концерт с участием звезд кыргызской эстрады. В полночь состоится новогодний фейерверк на площади Ала-Тоо и в парке Победы имени Д.Асанова.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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