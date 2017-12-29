Суд Исаева. Адвокату снова не дали слово

На судебном заседании по делу экс-мэра города Токмака и других адвокату Сергею Слесареву снова не дали слова.

«Отсутствует один из подсудимых и некоторые адвокаты. Считаю продолжение заседания без их участия невозможным», — начал адвокат.

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Судья Абдуразак Боромбаев прервал его и попросил сесть, объяснив, что подсудимые были предупреждены о продолжении процесса.

«Закон требует их участия. И это не первый случай, когда вы без подсудимых проводите судебные разбирательства», — заявил адвокат. Его протест суд проигнорировал.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатом Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.