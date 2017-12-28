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Общество

Суд Исаева. Заявлен отвод судье

На заседании по делу экс-мэра города Токмака Канатбека Исаева в Первомайском районном суде адвокаты заявили отвод судье.

Причиной недоверия послужило то, что судья Абдуразак Боромбаев не дал адвокатам подготовиться к прениям.

Гособвинители попросили судью не удовлетворять ходатайство и вынести адвокату частное определение, так как, по их мнению, это намеренное затягивание процесса, и по закону во время прений  отводы не заявляют.

Абдуразак Боромбаев ходатайство о своем отводе не удовлетворил.

«Я же ранее просил вас подготовиться. Предупреждал, что начнутся прения», — сказал он адвокатам.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатом Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр «Токмок» Каныбек Аблабеков.

Канатбек Исаев обвиняется в коррупции.
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