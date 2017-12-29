Афиша на выходные: 30-31 декабря

Театры

30 декабря. «Щелкунчик»

Либретто по мотивам сказки Гофмана. Постановка 1990 года. Спектакль восстановлен в 2014 году.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты

30 декабря. Большой новогодний концерт

Группы «Эльсинор» и «В эфире мы» подготовили специальную праздничную программу. Будут и сюрпризы.

The Basement Bar, 22.30.

31 декабря. Праздничный новогодний концерт

Горожан ждут театрализованный концерт и традиционные народные гуляния, а вечером — концерт с участием звезд кыргызской эстрады. В полночь состоится новогодний фейерверк на площади Ала-Тоо и в парке Победы имени Д.Асанова.

Площадь Ала-Тоо, 12.00-15.00 и 20.00-24.00.

Выставки, ярмарки

16-30 декабря. Арт-базар

Арт-базар — место, где можно приобрести авторские креативные подарки, сделанные художниками Бишкека.

Кафе Chicken Star, 12.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

30 декабря. Групповые занятия по аджилити и защитной службе

Аджилити — спорт по преодолению различных препятствий собакой, направляемой проводником, на скорость и точность. Защитная служба — это спортивное воспитание, которое направлено на развитие беспрекословного подчинения хозяину в опасных ситуациях.

КЦ «Ротвейлер и Ко», 10.00 и 17.00.

Для детей

30 декабря. Представление «Новогоднее волшебство»

Для детей и их родителей подготовлено уникальное световое шоу, дискотека с героями Disney, веселые игры и конкурсы, подарки от Деда Мороза. Бронирование мест по телефону 0558339558.

Кафе Family, 11.30.

30 декабря. Новогоднее представление «Веселый Роджер-2, или Пиратский праздник»

Праздничное новогоднее приключение с переодеваниями, стрельбой, борьбой нанайских мальчиков и пиратской рыбой. Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться на поиски несметных сокровищ в морское путешествие.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00, 13.00.

30 декабря. Сказка «Хрустальное сердце»

Актеры театра приготовили детям новогоднее представление. Будут хоровод возле елки, встреча с Дедом Морозом, а также интересная сказка.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 10.00, 12.00.

30 декабря. Балет «Щелкунчик»

В работе над новогодним балетом приняли участие более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания светового шоу в трехмерном измерении был приглашен известный лондонский графический дизайнер.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 12.30.

31 декабря. Новогодние представления «В гостях у лесного гнома» и «Айдан келген конок»

Детей ждут хоровод вокруг елки, шоу, танцы, игры, песни, а после представления они увидят спектакль «Лесные часы» (на русском языке), «Токой сааты» (на кыргызском языке).

Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.