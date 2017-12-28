Сооронбай Жээнбеков рассказал детям, почему все ждут Новый год

Сегодня в Национальной филармонии состоялась президентская елка, куда пригласили 1,1 тысячи мальчишек и девчонок со всех регионов страны.

Ребятню порадовали прекрасным представлением. По традиции перед долгожданным праздником злодеи нарушили все планы: на этот раз они похитили священный огонь. Участникам концерта пришлось приложить усилия, чтобы найти и вернуть его.

Детей развлекали песнями, танцами, цирковыми трюками. Особенные аплодисменты достались танцорам в светящихся костюмах.После представления маленьких гостей поприветствовал президент Сооронбай Жээнбеков: «Милые мои друзья, я искренне, от всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом! Это праздник, которого все ждут, это любимый, долгожданный праздник, праздник надежды».

«В каких только мероприятиях я не участвовал, не видел такой искренней, чистой радости, как сегодня у наших детей. Если бы мы все сумели сохранить навсегда эту детскую чистоту, то как бы изменился мир! Мы с вами только что вместе посмотрели сказку про Огонь. Как вы знаете, огонь – это символ жизни, семейного очага. Желаю, чтобы в Новом году ни в одном доме не погас огонь в очаге. Мне очень понравилась эта сказка», - признался он.

«Перед Новым годом каждый мечтает оставаться хорошим человеком, чтобы у него все получилось, и в учебе, и в доме все было хорошо. Желаю, чтобы все ваши мечты сбылись. Чтобы в 2018-м у вас было много счастливого и доброго. Чтобы всегда с вами были близкие, родители и друзья, которые всегда поддержат в трудную минуту», — пожелал глава государства.

Он отметил, что всегда с гордостью воспринимает достижения юных кыргызстанцев. «С большим трудом они завоевывают на международных конкурсах, фестивалях и мероприятиях очень высокие места. Среди нас сегодня — дети, которые на родине хоккея завоевали золотую медаль. Своим спортивным достижением они показали всему миру, что Кыргызстан имеет достижения не только в науке, но и в спорте. В ваших лицах я вижу будущее страны, лучшую молодежь независимого Кыргызстана. Глядя на вас, у меня нет никаких сомнений, что Кыргызстан будет процветать», - сказал президент.

Не забыл Сооронбай Жээнбеков обратиться к родителям и воспитателям. «Когда бог дает ребенка, он делает каждого особенным. Возможность сохранить и развить эту особенность - в ваших руках. Мы, взрослые, должны помнить, что в ответе за здоровье и жизнь, образование и безопасность, будущее следующего поколения», — сказал Сооронбай Жээнбеков.