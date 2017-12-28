Сооронбай Жээнбеков рассказал детям, почему все ждут Новый год

Сегодня в Национальной филармонии состоялась президентская елка, куда пригласили 1,1 тысячи мальчишек и девчонок со всех регионов страны.
Ребятню порадовали прекрасным представлением. По традиции перед долгожданным праздником злодеи нарушили все планы: на этот раз они похитили священный огонь. Участникам концерта пришлось приложить усилия, чтобы найти и вернуть его.
«В каких только мероприятиях я не участвовал, не видел такой искренней, чистой радости, как сегодня у наших детей. Если бы мы все сумели сохранить навсегда эту детскую чистоту, то как бы изменился мир! Мы с вами только что вместе посмотрели сказку про Огонь. Как вы знаете, огонь – это символ жизни, семейного очага. Желаю, чтобы в Новом году ни в одном доме не погас огонь в очаге. Мне очень понравилась эта сказка», - признался он.
Он отметил, что всегда с гордостью воспринимает достижения юных кыргызстанцев. «С большим трудом они завоевывают на международных конкурсах, фестивалях и мероприятиях очень высокие места. Среди нас сегодня — дети, которые на родине хоккея завоевали золотую медаль. Своим спортивным достижением они показали всему миру, что Кыргызстан имеет достижения не только в науке, но и в спорте. В ваших лицах я вижу будущее страны, лучшую молодежь независимого Кыргызстана. Глядя на вас, у меня нет никаких сомнений, что Кыргызстан будет процветать», - сказал президент.