В Чон-Алайском районе до Нового года откроются две новые больницы

До Нового года в Чон-Алайском районе будут сданы в эксплуатацию две больницы. Об этом сообщили в Госстрое Кыргызстана.

По их данным, накануне директор Госстроя Бактыбек Абдиев в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства двух больничных городков в селах Карамык и Жекенди, которые пострадали от природной стихии. Возведение объектов началось в середине июля.

На обоих объектах остались незначительные внутренние отделочные работы и благоустройство территорий. Все построено за счет госбюджета.

Как сообщается, строительство велось по типовому проекту. На больничных территориях расположатся поликлиники, лаборатории, процедурные, терапевтические отделения и роддомы.