23:53
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Общество

В Чон-Алайском районе до Нового года откроются две новые больницы

До Нового года в Чон-Алайском районе будут сданы в эксплуатацию две больницы. Об этом сообщили в Госстрое Кыргызстана.

По их данным, накануне директор Госстроя Бактыбек Абдиев в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства двух больничных городков в селах Карамык и Жекенди, которые пострадали от природной стихии. Возведение объектов началось в середине июля.

На обоих объектах остались незначительные внутренние отделочные работы и благоустройство территорий. Все построено за счет госбюджета.

Как сообщается, строительство велось по типовому проекту. На больничных территориях расположатся поликлиники, лаборатории, процедурные, терапевтические отделения и роддомы. 
Ссылка:
просмотров: 439
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекглавархитектура пока не решила, какой участок выделить под отель «Хуалинь»
Иссык-Кульской больнице потребовалось 60 планшетов
На KyrgyzBuild-2018 в Бишкек приедут специалисты из 15 стран
В Бишкеке ожидают строительства нового корпуса инфекционной больницы
Выявлены недостатки при строительстве дороги Балыкчи — Каракол
Для работников культуры Кыргызстана построят четыре многоэтажных жилых дома
Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов попал в больницу
В Бишкеке сносят незаконно возведенную пристройку к кафе «Фаризат»
В Кыргызстане за шесть лет количество детсадов увеличилось в 2,5 раза
В Бишкеке построят новую противотуберкулезную больницу
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
На&nbsp;месте снесенного ресторана &laquo;Нарын&raquo; гостиницу строить не&nbsp;будут На месте снесенного ресторана «Нарын» гостиницу строить не будут
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!