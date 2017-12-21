Маленькие кыргызстанцы пишут письма. Кто хочет стать Дедом Морозом?

В детстве мы с братом всегда верили, что кулек со сладостями под елку 31 декабря положил Дедушка Мороз.

А однажды случайно я заметила сумку с приготовленными конфетами. В тот момент все и стало понятно. Волшебниками оказались сами родители!

В некоторых семьях, несмотря на возраст, всегда незаметно кладут под лесную красавицу подарки друг для друга.

В ожидании чуда

В преддверии праздника маленькие кыргызстанцы пишут письма с пожеланиями.Одни рассказывает доброму волшебнику о своих достижениях, другие обещают исправиться, а кто-то просто просит подарки. И если у большинства ребят есть родители, исполняющие их желания, то у сирот надежда остается только на добрых соотечественников.

Несколько лет подряд волонтеры помогали воплотить в жизнь мечты воспитанников детских домов в Иссык-Кульской области. Акция «Стань моим ангелом» проходит и в 2017 году. Письма ребят выкладывают в соцсетях. Стать Дедом Морозом может любой желающий.

Детские мечты

Вот несколько писем о том, что просят воспитанники реабилитационного центра «Оберег»

Малика Болотова, 13 лет:

«Здравствуй, Ангел! Меня зовут Малика. Я красивая и жизнерадостная девочка, я очень люблю петь, но передвигаюсь на костылях, и мне трудно выходить на сцену. Милый мой Ангел, подари мне, пожалуйста, радиомикрофон, чтобы все могли услышать мой красивый голос. А еще я люблю шоколадные конфеты. Спасибо большое!»

Алия Эркинбаева, 15 лет:

«Здравствуй, добрый Ангел! Меня зовут Алия. Так как я не разговариваю, я общаюсь с помощью наглядных пособий. Очень прошу тебя, Ангел, подари мне, пожалуйста, магнитную доску для моих занятий. А еще конфеты. Спасибо тебе большое!»

Каныкей Назарбекова, 15 лет:

«Меня зовут Каныкей. Я очень люблю заниматься прикладным творчеством и люблю яркие поделки. Дорогой мой Ангел, подари мне, пожалуйста, набор инструментов для квиллинга, разноцветные красивые стразы и многофункциональные фигурные дыроколы. А еще я люблю пить кисель и кушать мандарины. Спасибо большое!»

Письма воспитанников детского дома «Каракол»

Скромницаполагается полностью на выбор неравнодушных граждан: «Привет, Ангел, я — Алтынай. Я заканчиваю обучение в школе. Изучаю корейский язык, алгебру и биологию. Мечтаю стать врачом! Подари мне то, что захочешь».

13-летний Даниэл любит читать. «Мечтаю стать милиционером и наказывать плохих людей. Подари мне, пожалуйста, теплые и красивые пацанячьи вещи и пенал», — пишет мальчишка.

«Здравствуйте, Ангел. Меня зовут Эсфир, мне 15 лет. Я люблю рисовать, делать поделки. Я скучаю по маме, но ее уже нет со мной. Дорогой ангел, подари мне резинки и заколки для волос, косметичку с косметикой, что-то из теплых вещей и коньки. Спасибо!»

«Здравствуй, мой Ангел. Я — Кристина и не умею еще писать, ведь мне 4 годика. Я очень люблю смотреть мультики, играть в куклы и врачей, а также разные вкусняшки. Но мои мамы говорят, что мне нужны теплые зимние вещи и витамины. Спасибо, Ангел, это мой первый подарок в жизни!»

Письма воспитанников реабилитационного центра «Дети Тянь-Шаня»

«Здравствуй, Ангел. Меня зовут Арген, мне уже 13 лет. У нас большая семья, отец часто выпивает и нигде не работает. Я помогаю маме — смотрю за двумя младшими братиками, пока она подрабатывает на базаре. Из-за этого я не могу ходить в школу. У меня нет и зимней одежды тоже. Если тебе не сложно, Ангел, подари мне теплую зимнюю куртку. Я заранее благодарю тебя!»

«Привет, добрый Ангел, меня зовут Нурмухаммед, и мне 5 лет. Ангел, а ты на самом деле добрый? Знаешь, наш папа часто пьет и выгоняет нас с мамой на улицу. А я очень люблю играть с машинками, и у меня есть тайное место, где я прячу все самое дорогое, чтобы папа не нашел. У меня есть мечта иметь полицейскую машину с пультом. Если ты сможешь подарить мне такую полицейскую машинку, я обещаю тебе, что буду хранить ее в своем тайном месте. Спасибо тебе!»

«Меня зовут Нурсултан, мне 3 годика. Я очень люблю играть с машинками. У нас только мама работает, и у нее нет возможности покупать мне и моим двум братикам игрушки. Дорогой Ангел, подари мне, пожалуйста, гоночные машинки с трассами. Спасибо тебе!»

Не обломать крылья!

Детский мир — это мир волшебства, сказок и чудес. Человек, даже взрослый, должен верить в чудеса. Школьный психолог Асель Суюмбаева

В каком возрасте ребятне стоит рассказать, что вовсе не Дед Мороз кладет игрушки под елочку все эти годы?«Поэтому я не против того, чтобы ребенок верил в Деда Мороза и всяких зубных фей, — говорит она. — А когда эта вера закладывается? В детстве, если маленькому человеку не обломали крылья в самом начале жизни».

«Не обязательно детям официально заявлять: Деда Мороза не существует! Ребенок с нормальной, развитой психикой и сам со временем догадается. И мама об этом обязательно поймет по его хитрым вопросам. Иногда ребенок может тяжело переживать, узнав, что верил во что-то несуществующее. Такое происходит, когда между родителями и ребенком нет тесной, теплой связи. Поэтому любите своих детей, и тогда они прекрасно переживут, узнав правду. А верить в чудеса надо! Ведь они и в самом деле случаются», — советует Асель Суюмбаева.