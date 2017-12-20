16:06
0
USD 69.72
EUR 82.30
RUB 1.19
Общество

В женской колонии № 2 открыли медчасть

В исправительной колонии № 2 для женщин в селе Степном состоялось открытие новой медико-санитарной части, построенной и оборудованной при участии миссии Международного комитета Красного Креста в Кыргызской Республике. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

По ее данным, в новой медчасти будут обследовать всех поступающих в учреждение осужденных женщин и лечить заболевших из числа отбывающих наказание в ИК-2.

Здание разделено на две секции — одна для пациентов общего профиля, вторая — для больных туберкулезом. Оборудованы кабинеты врачей и палаты для стационарных больных. Также построены прогулочные дворики.

«Ранее при необходимости больных вывозили в гражданские медучреждения. При этом требовались значительные затраты на их конвоирование и охрану», — сообщает пресс-служба.
Ссылка:
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане открыли новую тюрьму для пожизненно осужденных
Члены «Народного парламента» жалуются на условия содержания в колонии
Супруге заключенного Бектура Асанова не дают свиданий с мужем
Нурлан Мотуев переведен на усиленный режим
Омбудсмен: Пытки применяют вне здания ОВД
Нурдин Сулайманов сомневается в том, что в ИВС есть медработники
Глава центра по предупреждению пыток — обзор посещений ИВС
Сотрудник ГСИН получил пять лет тюрьмы. Вымогал деньги у матери осужденного
Заключенные колонии-поселения в Балыкчи не могут принять душ
Оппозиционера Бектура Асанова прооперировали в колонии
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на&nbsp;замминистра МВД Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в&nbsp;Бишкеке Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в Бишкеке
Узбекистан согласился на&nbsp;предложение Кыргызстана относительно пансионатов Узбекистан согласился на предложение Кыргызстана относительно пансионатов
Будни проститутки: за&nbsp;что хорошо платят, но&nbsp;бьют и&nbsp;ломают пальцы Будни проститутки: за что хорошо платят, но бьют и ломают пальцы
Бизнес
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store