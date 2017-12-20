В женской колонии № 2 открыли медчасть

В исправительной колонии № 2 для женщин в селе Степном состоялось открытие новой медико-санитарной части, построенной и оборудованной при участии миссии Международного комитета Красного Креста в Кыргызской Республике. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

По ее данным, в новой медчасти будут обследовать всех поступающих в учреждение осужденных женщин и лечить заболевших из числа отбывающих наказание в ИК-2.

Здание разделено на две секции — одна для пациентов общего профиля, вторая — для больных туберкулезом. Оборудованы кабинеты врачей и палаты для стационарных больных. Также построены прогулочные дворики.

«Ранее при необходимости больных вывозили в гражданские медучреждения. При этом требовались значительные затраты на их конвоирование и охрану», — сообщает пресс-служба.