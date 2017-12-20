За год статей на кыргызском языке в Википедии стало на 31 тысячу больше

В Википедии 81 тысяча статей на кыргызском языке. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Национальной комиссии по государственному языку Аким Медербек уулу.

По его словам, в течение года совместно с общественными фондами удалось увеличить количество статьей в Википедии с 50 тысяч до 81 тысячи.

«Также государственный язык Кыргызстана включен в список 106 мировых языков, переведенных искусственным интеллектом. Мы ведем усиленную работу в развитии кыргызского языка в сфере информационных технологий», — сообщил Аким Медербек уулу.