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Общество

Разработаны видеоуроки для желающих выучить кыргызский язык

Для желающих выучить кыргызский разработали видеоуроки. Об этом сообщили на пресс-конференции представители Национальной комиссии по государственному языку.

По их словам, школьные учебные материалы написаны сложно, поэтому ученикам русскоязычных школ трудно освоить кыргызский язык.

«А наши учебники написаны практиками. Все очень просто, понятно, можно позаниматься самостоятельно. Для изучения кыргызского языка у нас сегодня есть и программа, и стандарты и аудио- и видеоуроки. С помощью них мы знакомим с культурой, историей. Наши уроки поделены на шесть уровней», — рассказала руководитель учебного центра «Тил клаб» Гульмира Дуйшеева.
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