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Общество

Минфин забрал 150 миллионов сомов, направленных на ремонт Центра фтизиатрии

Минфин забрал 150 миллионов сомов, направленных на ремонт Национального центра фтизиатрии. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор НЦФ Абдуллаат Кадыров.

По его словам, в 2016 году центру из бюджета выделили не 100, а 150 миллионов сомов для приобретения препаратов второго ряда.

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«Но их в полном объеме закупили за счет гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Поэтому мы попросили Жогорку Кенеш перенаправить средства на капремонт Центра фтизиатрии. За 60 лет его ни разу не проводили. Вопрос рассмотрели в комитете по бюджету, предложение поддержали. Однако Минфин деньги забрал и не вернул», — сказал Абдуллаат Кадыров.

«В этом году мы трижды писали вице-премьер-министру, но до сих пор вопрос не решается», — добавил он.

Ранее представитель ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев заявил: «На лечение ВИЧ и туберкулеза дичайший дефицит средств уже с прошлого года. Так вот, в 2016-м для НЦТ выделили 100 миллионов сомов, и их тоже вернули в бюджет. Потому что Минздрав и НЦФ не удосужились принять меры для регистрации лекарств».
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