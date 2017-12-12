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Общество

Чингиз Айтматов на Токтогульской ГЭС. Архивное фото

ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Кыргызстана опубликовала на своей странице в Facebook архивные фото великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова ко дню его рождения.

со страницы Нацэнергохолдинга в Facebook
Фото со страницы Нацэнергохолдинга в Facebook . Чингиз Айтматов во время посещения Токтогульской ГЭС, 8 февраля 1979 год

«Интересный факт: при жизни Чингиз Айтматов несколько раз приезжал на Токтогульскую ГЭС. Писатель оставил в книге посетителей пожелания работникам станции», — отмечено в сообщении.

со страницы Нацэнергохолдинга в Facebook
Фото со страницы Нацэнергохолдинга в Facebook . Запись в журнале, оставленная Чингизом Айтматовым, 8 февраля 1979 год

Запись великий писатель сделал 8 февраля 1979 года. «Родная Токтогульская ГЭС - родные люди, создавшие и управляющие этим могучим чудом в горах, Вам привет и поклон. Сегодня еще раз убедился, сколько труда, ума и энергии потребовалось, чтобы Токтогульская ГЭС стала явью», - написал Чингиз Айтматов.

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Отметим, сегодня выдающемуся писателю исполнилось бы 89 лет.  Все произведения Айтматова (в целом реалистические) полны мифологических и эпических мотивов, из-за чего его стиль называют «магическим соцреализмом». Писал на кыргызском и русском языках.

В его произведениях встречается много образов традиционного эпоса. Примечательно, что писатель считал долгом современных интеллектуалов сохранять национальную культуру.

Чингиз Айтматов был активным общественным деятелем: на протяжении четверти века он состоял в Верховном Совете СССР, работал дипломатом во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. На протяжении многих лет возглавлял журнал «Иностранная литература».

Кроме того, в честь дня рождения Чингиза Айтматова в Кыргызстане 12 декабря объявлено днем национальной литературы. Сегодня начинается празднование 90-летнего юбилея великого писателя Чингиза Айтматова, который будет отмечаться в 2018 году.
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