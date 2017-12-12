В Бишкеке украли девушку. Поиски белого Stepwgn продолжаются

Оперативникам ГУВД Бишкека пока не удалось найти белый Stepwgn, в который вчера якобы насильно посадили девушку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

Милиция смогла установить только данные владельца машины. Он проживает в Ленинском районе столицы.

«Наши сотрудники были у него дома. Там никого не оказалось. Мы предполагаем, что они выехали за город. Пока ищем», — заверили в ГУВД.

По данным милиции, пока неизвестна и судьба девушки. Со вчерашнего дня никто в милицию не заявлял о пропаже.

«Мы пока не знаем, кто она и кто ее родители. Предположительно ее украли. Собираем информацию», — рассказали в ГУВД.

Напомним, вчера очевидцы сообщили, что в 7-м микрорайоне Бишкека несколько парней затащили девушку в машину и увезли в неизвестном направлении. Милиция ищет белый Stepwgn с госномером В7592.