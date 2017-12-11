Сколько в Кыргызстане потратят на украшения к Новому году

На портале государственных закупок опубликованы объявления о приобретении новогодних елок и украшений к ним.

Мэрия Нарына на покупку игрушек и гирлянд выделила 200 тысяч сомов. В Караколе на эти цели потратят 321,4 тысячи, в Кызыл-Кие — 359,1 тысячи сомов.

Больше всего на гирлянды потратит МП «Бишкексвет» — 15,7 миллиона сомов.

На новогоднее украшение Джалал-Абада выделили 650 тысяч сомов, Кара-Куля — 179,9 тысячи, Кербена — 91,5 тысячи. Мэрия Кара-Балты сначала объявила тендер на покупку елки за 13 тысяч сомов, но позже отменила его.

Чаще всего закупки осуществляют методом прямого договора с поставщиком.