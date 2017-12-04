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Общество

Терроризм и экстремизм остаются наиболее актуальными угрозами для Кыргызстана

«Терроризм и экстремизм остаются наиболее актуальными угрозами для Кыргызстана», — заявил Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем Государственного комитета национальной безопасности КР Абдилем Сегизбаевым. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, глава государства проинформирован о мерах по обеспечению национальной безопасности страны и текущей деятельности ведомства, а также о мерах по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом и активизации комплекса профилактических мероприятий по предупреждению преступлений террористической направленности.

Фото аппарата президента. Сооронбай Жээнбеков принял председателя ГКНБ КР Абдиля Сегизбаева

«Компетентным органам в целом удается противодействовать существующим вызовам и угрозам в сфере терроризма и религиозного экстремизма. Требуется усилить профилактическую работу среди приверженцев радикальных течений, обратить пристальное внимание на распространение экстремистской идеологии в социальных сетях, усилить работу по информационному противостоянию терроризму и экстремизму, выработать единую стратегию, в том числе информационную», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
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