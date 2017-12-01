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Общество

В Кыргызстане ЗАГСы стали выдавать новые бланки документов

В Кыргызстане отделы ЗАГС начали выдавать новые бланки документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По их данным, полностью обновлены свидетельства о рождении, заключении брака, расторжении брака, смерти, перемене фамилии, имени, отчества, об усыновлении (удочерении) ребенка и установлении отцовства.

«Новые образцы бланков значительно превосходят старые как по качеству, так и по защите. Новые бланки надежно будут защищать всю систему регистрации и документирования населения от подделок. Заполнение и печать документов проходит непосредственно из автоматизированной информационной системы ЗАГС через специальные матричные принтеры, которые имеют высокую степень технологической и полиграфической защиты. Это полностью исключает ручное заполнение документов и возможность ошибок», — отметили в ГРС.

Каждый бланк содержит два штрих-кода. Один предназначен для учета и контроля бланков, а второй содержит персональные данные гражданина.
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