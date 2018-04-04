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Общество

Аудиогид появится в Кыргызском музее изобразительных искусств

Впервые в Кыргызстане реализован проект внедрения в музеи электронной системы «Аудиогид».
Внедряемый в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проект является пилотным. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
 
По ее данным, первыми аудиогидом смогут воспользоваться посетители зала декоративно-прикладного искусства, далее электронную систему внедрят в другие отделы. Завтра в музей поступят 10 комплектов системы «Аудиогид», воспроизводящей экскурсии на кыргызском, русском и английском языках.
 
Как сообщается, на реализацию проекта Министерство культуры, информации и туризма выделило 480 тысяч сомов.
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