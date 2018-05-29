А финансовые нарушения? Премьер требует ускорить ремонт Исторического музея

Премьер-министр провел совещание по вопросу завершения реконструкции Национального исторического музея.

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Главу правительства проинформировали о ходе проведения строительных работ, обеспечения экспонатами, а также о концепции экспозиций и бизнес-плане музея.

Директор музея Кенешбек Алмакучуков сообщил, что реконструкция практически завершена, идет подготовка к запуску медиастанций и интерактивных столов с подробной информацией на нескольких языках.

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил ускорить работы по завершению реконструкции музея и обеспечить рациональное расходование бюджетных средств.

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«Несмотря на все усилия, реконструкция исторического музея очень сильно затянулась. Волокита в этом вопросе недопустима. Проверка правоохранительными органами фактов финансовых нарушений при проведении ремонта музея не должна отразиться на сроках его открытия. Сейчас, когда идет реконструкция, следует проработать вопрос включения музея в перечень стратегических объектов. Это позволит сохранить музейный фонд», - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.