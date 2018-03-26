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Общество

В Национальном историческом музее новый директор

Фото пресс-службы Министерства культуры, информации и туризма КР

Кенешбек Алмакучуков назначен директором Национального исторического музея. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее данным, соответствующий приказ издал министр Султан Жумагулов.

Бывший директор музея Анаркуль Исиралиева стала заместителем директора по научной работе.

Ранее сообщалось, что обновленный Государственный исторический музей откроется в марте. В здании проведен капитальный ремонт внутренних помещений — стен, кровли, полностью заменены инженерные наружные и внутренние коммуникации, установлены оборудование и медийные комплектации.

Кенешбеку Алмакучукову 54 года. Работал председателем ГАК Кыргызско-турецкого университета «Манас» по специальности «Туризм». Доцент, доктор экономических наук.
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