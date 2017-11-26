Неделя-24. Что вы могли пропустить

Кыргызстан официально получил нового президента — Сооронбая Жээнбекова. В пятницу состоялась его инаугурация. Алмазбек Атамбаев свои полномочия сложил.

Читайте по теме Итоговая пресс-конференция Алмазбека Атамбаева. Текстовая трансляция

Буквально за два дня до торжественной церемонии уходящий глава государства провел свою последнюю пресс-конференцию, на которой подвел итоги своего шестилетнего правления. Алмазбек Атамбаев вновь отвечал жестко, досталось и Казахстану.

На границе с этой страной ситуация пока остается сложной. В отдельных пунктах пропуска периодически скапливаются сотни грузовых машин. Взаимоприемлемого решения стороны пока не нашли. Тем временем представители Кыргызстана рассказали о сложившейся на границе с Казахстаном ситуации в ООН.

О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».

Новые дороги Алмазбека Атамбаева

Фото ИА «24.kg». Открытие моста в Бишкеке в рамках реконструкции столичных улиц

За последние шесть лет в Кыргызстане реабилитировали и заново построили 1,5 тысячи километров дорог. Общая же их протяженность в республике составляет 34 тысячи километров. Президент Алмазбек Атамбаев неоднократно подчеркивал, что строительство новых и реабилитация старых дорог — одна из главных задач. Однако важные проекты зачастую умудряются испортить недобросовестным исполнением некоторые чиновники. Об этом — в обзоре ИА «24.kg».

Госказна. Денег все так же не хватает

Министерство финансов внесло на рассмотрение парламента бюджет республики на 2018 год. Новшеств в проекте нет. Расходы традиционно растут, а большую часть средств потратят на социальную сферу. ИА «24.kg» изучило документ и представляет его основные параметры — «Бюджет Кыргызстана-2018. Все, что нужно о нем знать».

Чиновники предпочитают комфорт

Фото Sputnik Кыргызстан. Государственный флаг на служебном автомобиле чиновника Кыргызской Республики. Архивное фото

Кыргызские чиновники любят шикарные авто, обязательно нашпигованные разными наворотами, и зачастую тратят столь необходимые для других целей бюджетные деньги на машины повышенной комфортности. Подробнее о запросах различных министерств и ведомств, а также их руководителей — в материале «Любимые машины кыргызских чиновников».

Бишкекские маршрутки: быстро, но очень опасно

Почти за год число аварий в Бишкеке выросло на 81 процент. При этом, по словам начальника Управления городского транспорта Абдрахима Абрасилова, в столице с начала года произошло лишь 8 ДТП с участием маршруток, и из них всего два по вине водителей бусов. «Пять страшных аварий за год с маршрутками в Бишкеке» — в обзоре ИА «24.kg».

Один день из жизни зоопарка

Фото ИА «24.kg». Любопытная хрюшка ждет внимания

Пауки, змеи, крокодилы... Кому-то они внушают страх или вызывают мурашки на коже. А для других, напротив, становятся любимыми питомцами. В рамках нашего проекта «Мои 24» мы заглянули в столичный зоопарк «Живая экзотика». Работа здесь не прекращается ни на минуту. Сотрудникам надо обслужить всех животных — убрать, проверить температуру и влажность, накормить, напоить, возможно, подготовить место для новичков, а еще ответить любопытным гостям на кучу вопросов.

Столичная перепись бродяг

В Бишкеке начались милицейские рейды, во время которых перед наступлением холодов пересчитывают бомжей. Делается это для того, чтобы в случае смерти было легче найти родственников и передать им тело. Об одном из таких рейдов с участковым милиционером Ленинского района Данияром Алгожоевым фоторепортаж ИА «24.kg».

Возраст не преграда для рекордов

Фото из личного архива. Чемпионка и рекордсменка мира по пауэрлифтингу Татьяна Полстянова

В 50 лет спортсмены считаются ветеранами. Но назвать так Татьяну Полстянову язык не поворачивается. Она молода душой, жизнерадостна, общительна и легка на подъем. С виду хрупкая, но с сильной волей. О своем пути к спортивной вершине и любимых учениках Татьяна Васильевна рассказала ИА «24.kg» — «В 50 лет все только начинается. Как учитель из Бишкека стала чемпионкой мира».

Как жить со страшным диагнозом

В Кыргызстане из нескольких тысяч ВИЧ-инфицированных граждан свой статус озвучили единицы. Среди них и Бактыгуль Шукурова. Когда-то она работала акушером в хорошей частной клинике. А сейчас — специалист по адвокации в общественном объединении «Страновой совет пациентов». Подробнее — в материале «У меня ВИЧ. Реальная история врача».

Шарлатаны атакуют Кыргызстан

Специалист по доказательной медицине Министерства здравоохранения Кыргызстана Бермет Барыктабасова отметила: реклама запретного и незаконного, не имеющего к медицине никакого отношения, заполонила телевизионные и другие информационные каналы. Шарлатаны не гнушаются ничем. Знахари, целители ухитряются отбирать ресурсы у населения в разы, в сотни раз больше, чем требуется на стандартное лечение. Подробнее — в материале «В Кыргызстане резко выросло число шарлатанов, которые калечат пациентов».

Как живет единственный в Кыргызстане бутанец

Фото из личного архива. Фестиваль в Оше по случаю Дня ООН, Всемирного дня продовольствия и Дня сельской женщины. Дорджи Кинлай второй справа

Дорджи Кинлай родом из Королевства Бутан. В Бишкеке живет уже пять лет, работает представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН). Он признался в интервью ИА «24.kg», что удивлен красотой зеленого города Бишкека и чувствует себя здесь как дома.

Что читает на досуге вице-премьер-министр

Педагог по образованию, президент Конгресса женщин, вице-премьер-министр по социальному блоку — кому, как не ей, знать, какие книги читать для самообразования и личностного роста. Чолпон Султанбекова — очередной герой нашей постоянной рубрики «Топ-5 книг».