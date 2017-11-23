Киберпсихологов и специалистов по космической психологии будут готовить в России

Московский государственный университет имени Ломоносова (Россия) в 2018 году начнет готовить киберпсихологов и специалистов космической психологии по программам магистратуры, сообщил РИА «Новости» декан факультета психологии МГУ, доктор психологических наук, профессор Юрий Зинченко.



По его словам, «традиционная модель подготовки психологов связана с тем, что у человека есть запрос, есть какая-то проблема, которую он не может решить сам».

Сейчас же то, что в Сети происходит, — это и подростковые суициды, и группы смерти и так далее. В этом смысле получается, что необходимо идти на опережение. Здесь необходимо отработать те модели, по которым специалист сможет оказывать помощь именно в цифровой среде. Так называемая подготовка веб-психологов и киберпсихологии — это следующее направление, которое нужно нам развивать. Без него дальше нам будет не очень уютно жить. Юрий Зинченко

Декан рассказал, что обе специальности являются междисциплинарными, поэтому работа над направлением космической психологии ведется совместно с факультетом космических исследований, факультетом фундаментальной медицины и биологическим факультетом.

Зинченко добавил, что подготовка веб-психологов будет вестись вместе с механико-математическим и физическим факультетами, а также факультетом вычислительной математики и кибернетики.