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Общество

Филиал МГУ в Кыргызстане могут открыть в Оше

Филиал МГУ в Кыргызстане могут открыть в Оше. Об этом на видеопресс-конференции сообщил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

По его словам, такая информация предварительно озвучена министром образования и науки КР Гульмирой Кудайбердиевой во время встречи.

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«Мы сформулировали свои условия, они схожи во всех странах, где мы открываем филиалы. Должны быть здание, выделяться финансирование, созданы условия для проживания наших преподавателей. Переговоры показывали, что кыргызская сторона готова к открытию. Предварительно назывался Ош, показывали здание, которое, возможно, принадлежит университету», — сказал Виктор Садовничий.

Ректор заметил, что первоначально планируется открыть три факультета: математики, филологии и геологии. И добавил, что переговоры продолжаются.

«Пока идет серьезное обсуждение, направили пакет документов, которые необходимы для открытия филиала по опыту других государств», — подчеркнул Виктор Садовничий. 

Отметим, ранее Минобразования и науки КР сообщило, что филиал МГУ в Кыргызстане могут открыть уже в 2020 году.

Напомним, на форуме ректоров вузов Кыргызстана и России «Развитие науки и образования — инвестиции в будущее» в марте 2019-го ректор Московского государственного университета имени М.Ломоносова, президент Российского союза ректоров вузов Виктор Садовничий заявил, что не по вине Москвы филиал МГУ не был открыт в Бишкеке. Он шесть раз давал согласие, однако со стороны КР никаких шагов не предпринято.

В Минобразования и вовсе сказали, что вопрос открытия филиала МГУ на межправительственном уровне не поднимался.

Позднее заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков заявил, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков лично контролирует вопрос открытия филиала МГУ имени М.Ломоносова в столице.
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