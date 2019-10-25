Филиал МГУ в Оше. Минобразования показало эскизы, как он будет выглядеть

Строительство филиала Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова планируют начать в течение месяца. Об этом стало известно на встрече министра образования и науки Каныбека Исакова и Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Кыргызстане Николая Удовиченко.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на встрече обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области образования и открытие филиала МГУ в Оше. Министр представил архитектурный проект учебного заведения.

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Напомним, на форуме ректоров вузов Кыргызстана и России «Развитие науки и образования — инвестиции в будущее» в марте 2019 года ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, президент Российского союза ректоров вузов Виктор Садовничий заявил, что не по их вине филиал МГУ не был открыт в КР. Он шесть раз давал согласие, однако со стороны Кыргызстана никаких шагов не предпринято.

В Минобразования и вовсе сказали, что вопрос открытия филиала МГУ на межправительственном уровне не поднимался.

Позднее заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков сообщил, что президент Сооронбай Жээнбеков лично контролирует вопрос открытия вуза. После чего в Министерстве образования заявили, что филиал МГУ в КР могут открыть уже в 2020-м.