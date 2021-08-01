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Власть

Об открытии филиала Казанского университета в КР. Филиал МГУ нам тоже обещали

В Бишкеке чиновники хотят открыть филиал одного из лучших вузов России — Казанского федерального университета (КФУ).

По данным посольства КР в РФ, члены наблюдательного совета КФУ на своем заседании единогласно утвердили решение об учреждении филиала вуза в Кыргызстане.

Подчеркивается, что в нем принял участие лично глава Татарстана Рустам Минниханов, а также делегация во главе с заместителем руководителя администрации президента КР Женишбеком Асанкуловым.

«Рустам Минниханов, отметив важность расширения взаимодействия с Кыргызской Республикой в торгово-экономической, научной и социальной сферах, заявил, что создание филиала Казанского федерального университета в Кыргызстане будет способствовать укреплению двусторонних отношений между КР и Россией. Он попросил наблюдательный совет поддержать данный образовательный проект», — информирует дипмиссия.

Казанский федеральный университет основан в 1804 году. Является одним из ведущих и старейших вузов России. По числу иностранных студентов занимает второе место среди университетов РФ.

Отметим, что этот вопрос ранее обсуждался президентом Садыром Жапаровым с Рустамом Миннихановым в феврале 2021-го, а также главой кабинета министров Улукбеком Мариповым с чиновниками Татарстана в Казани в апреле.

Напомним, ранее власти Кыргызстана заявляли об открытии в нашей стране филиала Московского государственного университета. Однако в 2019 году ректор МГУ имени Михаила Ломоносова, президент Российского союза ректоров вузов Виктор Садовничий рассказал, как он шесть раз давал согласие на создание филиала вуза в КР, но кыргызские чиновники ничего не сделали для продвижения вопроса.

После скандала Сооронбай Жээнбеков, будучи президентом Кыргызстана, заверял, что вопрос сдвинулся с мертвой точки. В мае 2020-го в Оше заложили капсулу в фундамент здания филиала МГУ.

В целом прошло более пяти лет, но филиала МГУ в КР так и нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202820/
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