Зрителей Кыргызстана порадуют «Щелкунчиком» со световым шоу

В театре оперы и балета имени А.Малдыбаева пройдут новогодняя елка и балет «Щелкунчик» великого русского композитора Петра Чайковского в постановке хореографа, лауреата международных конкурсов Максата Сыдыкова. Об этом сообщили организаторы на своей странице в социальной сети Facebook.

«В работе над созданием новогоднего балета участвуют более 60 артистов театра. Над костюмами и декорациями работали талантливые дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания 3D-мэппинга, светового шоу в трехмерном измерении приглашен известный лондонский графический дизайнер Sang Gun Kim», — говорится в сообщении.

По информации, музыку из балета «Щелкунчик» исполнит симфонический оркестр театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.