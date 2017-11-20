21:39
+6
USD 69.75
EUR 82.21
RUB 1.17
Общество

Зрителей Кыргызстана порадуют «Щелкунчиком» со световым шоу

В театре оперы и балета имени А.Малдыбаева пройдут новогодняя елка и балет «Щелкунчик» великого русского композитора Петра Чайковского в постановке хореографа, лауреата международных конкурсов Максата Сыдыкова. Об этом сообщили организаторы на своей странице в социальной сети Facebook. 

«В работе над созданием новогоднего балета участвуют более 60 артистов театра. Над костюмами и декорациями работали талантливые дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания 3D-мэппинга, светового шоу в трехмерном измерении приглашен известный лондонский графический дизайнер Sang Gun Kim», — говорится в сообщении.

По информации, музыку из балета «Щелкунчик» исполнит симфонический оркестр театра оперы и балета имени А.Малдыбаева. 
Ссылка:
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша на неделю: 20-24 ноября
Афиша на выходные: 18-19 ноября
Афиша на неделю: 13-17 ноября
Афиша на выходные: 11-12 ноября
В Москве прошел литературно-поэтический вечер, посвященный юбилею Ч.Айтматова
Афиша на неделю: 6-10 ноября
Афиша на выходные: 4-5 ноября
Спектакль «Демон» отмечен экспертным советом премии «Золотая маска»
Афиша на неделю: 30 октября — 3 ноября
Афиша на выходные: 28-29 октября
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!