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Общество

В Кыргызстане пройдет фестиваль «Шедевры мирового балета»

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева с 18 по 20 апреля состоится фестиваль «Шедевры мирового балета». Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения народного артиста КР, лауреата Государственной премии СССР Урана Сарбагишева.

Отмечается, что будут представлены балетные спектакли «Спартак» А.Хачатуряна, «Лебединое озеро» П.Чайковского и гала-концерт с участием звезд балета Казахстана, России, Японии и Кыргызстана.

Мероприятие призвано способствовать укреплению дружбы между странами и придания большего внимания искусству балета, а также сохранению наследия кыргызского классического балета.

Фестиваль предоставит уникальную платформу для артистов балета из разных стран для обмена своим искусством, встречи с коллегами и публикой. Это, в свою очередь, посодействует взаимному обогащению опытом и предоставит возможность любителям балета, а также тем, кто желает познакомиться с этим видом искусства, получить положительный заряд эмоций от спектаклей.

В планах учредить Национальную премию имени Урана Сарбагишева для одаренных молодых артистов балета.

Фестиваль проходит при поддержке Жогорку Кенеша КР, казахского мецената Адама Капанова, а также благодаря любителям классического искусства в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291612/
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