Труппу современного балета создадут в Национальной филармонии

Впервые в Кыргызстане создадут труппу современного балета из 40 танцоров с элементами классического балета и современного танца. Об этом сообщило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По данным ведомства, в балетную труппу, представляющую синтез классического и современного танца, принимают юношей и девушек от 18 до 25 лет.

Кастинг пройдет 3-4 апреля в Бишкекском хореографическом училище имени Чолпонбека Базарбаева под председательством советского и российского хореографа, основателя и художественного руководителя международного балета «Тодес» Аллы Духовой и других известных хореографов.

Вновь созданную балетную труппу примут в штат Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Она станет первой современной балетной труппой в КР.