Большинство родителей детей, пострадавших от насилия, не обращается в милицию

Большинство родителей детей, пострадавших от насилия, не обращались в милицию, так как не знали признаков, указывающих на сексуальное насилие в отношении девочек, и не знали, что делать при обнаружении факта насилия. Об этом говорится в исследовании судебной практики в Кыргызстане по преступлениям в отношении женщин и девочек.
В отчете отмечают, что преступления в сфере сексуального насилия носят высокий уровень латентности.
Не все родители принимают сторону детей. Некоторые не верят ребенку, другие не хотят принимать факт насилия в отношении своего чада, третьи считают, что ребенок сам спровоцировал насилие.
Главные причины, сдерживающие женщин, пострадавших от сексуального насилия, от обращения в милицию — чувство стыда и страха огласки совершенного над ней насилия, боязнь общественного осуждения и недоверие к правоохранительной системе.