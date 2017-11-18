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Общество

Большинство родителей детей, пострадавших от насилия, не обращается в милицию

Большинство родителей детей, пострадавших от насилия, не обращались в милицию, так как не знали признаков, указывающих на сексуальное насилие в отношении девочек, и не знали, что делать при обнаружении факта насилия. Об этом говорится в исследовании судебной практики в Кыргызстане по преступлениям в отношении женщин и девочек.

В отчете отмечают, что преступления в сфере сексуального насилия носят высокий уровень латентности.

Не все родители принимают сторону детей. Некоторые не верят ребенку, другие не хотят принимать факт насилия в отношении своего чада, третьи считают, что ребенок сам спровоцировал насилие.

«Это особенно очевидно проявляется в случаях, когда в насилии подозревается родственник, знакомый или гражданский супруг. Эта группа родителей не осознает тяжесть всех последствий сексуального насилия в отношении ребенка, не хочет судебных разбирательств и предпринимает усилия, чтобы закрыть дело», — отмечают авторы исследования.

Главные причины, сдерживающие женщин, пострадавших от сексуального насилия, от обращения в милицию — чувство стыда и страха огласки совершенного над ней насилия, боязнь общественного осуждения и недоверие к правоохранительной системе.

«При обращении пострадавших женщин в правоохранительные органы они испытывают большое давление со стороны родственников, влиятельных знакомых, представителей уполномоченных госорганов по защите прав детей, сотрудников ОВД, а также врачей, адвокатов, которые часто отговаривают женщин от поддержания обвинения против лиц, совершивших преступления», — отмечается в документе.
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