В воскресенье в Бишкеке будет ограничено движение

В связи с проведением международного марафона 19 ноября с 8.30 до 14.00 будет частично перекрываться движение автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, перекрытие движения для автотранспорта будет на улице Токомбаева, Южной магистрали (от улицы Шабдана Баатыра до спортивного комплекса в жилом массиве «Арча-Бешик»).

Также будет временно приостановлена работа троллейбусного маршрута №17, маршруты №10 и №11 будут осуществлять движение только до 8-го микрорайона.

Мэрия просит выбрать альтернативные маршруты движения.