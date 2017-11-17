19:44
+7
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.16
Общество

В воскресенье в Бишкеке будет ограничено движение

В связи с проведением международного марафона 19 ноября с 8.30 до 14.00 будет частично перекрываться движение автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, перекрытие движения для автотранспорта будет на улице Токомбаева, Южной магистрали (от улицы Шабдана Баатыра до спортивного комплекса в жилом массиве «Арча-Бешик»). 

Также будет временно приостановлена работа троллейбусного маршрута №17, маршруты №10 и №11 будут осуществлять движение только до 8-го микрорайона. 

Мэрия просит выбрать альтернативные маршруты движения.
Ссылка:
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Участок автодороги Бишкек — Ош будут периодически перекрывать
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Открыт новый маршрут грузоперевозок Узбекистан — Кыргызстан — Китай
Минтранс намерен паспортизировать все дороги Кыргызстана
В Бишкеке появилась универсальная спортивная площадка
ГНС Кыргызстана выявляет неплательщиков налога на транспорт
На автодороге вокруг озера Иссык-Куль появится современная велодорожка
Алмазбек Атамбаев: Кыргызстан — самая перспективная страна в СНГ
Бишкекское такси: никто и ни за что не отвечает
Свалку на улице Кольбаева китайская компания обещала убрать до конца недели
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева
Генеральная прокуратура на&nbsp;36,7 миллиона сомов покупает автомобили Генеральная прокуратура на 36,7 миллиона сомов покупает автомобили
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!