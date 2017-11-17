Япония передала Центру реабилитации инвалидов оборудование на 3 миллиона сомов

Правительство Японии передало Центру реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья медицинское оборудование на 3 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.

По ее данным, полученные кардиоаппаратура, аппаратура для физиотерапии и тренажеры позволят своевременно, адресно и качественно обеспечить медицинским обслуживанием и реабилитацией лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет республиканского бюджета.

Как сообщается, на сегодня в центре в год обслуживается примерно от 600 до 700 инвалидов I, II и III групп.