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Общество

Япония передала Центру реабилитации инвалидов оборудование на 3 миллиона сомов

Правительство Японии передало Центру реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья  медицинское оборудование на 3 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития КР. 

По ее данным, полученные кардиоаппаратура, аппаратура для физиотерапии и тренажеры позволят своевременно, адресно и качественно обеспечить медицинским обслуживанием и реабилитацией лиц с ограниченными возможностями здоровья за счет республиканского бюджета.

Как сообщается, на сегодня в центре в год обслуживается примерно от 600 до 700 инвалидов I, II и III групп.
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