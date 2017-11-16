15:59
+5
USD 69.75
EUR 82.59
RUB 1.16
Общество

Правительство приглашает экспертов сотрудничать в рамках «Жаны Доорго—40 кадам»

Кабинет министров Кыргызстана приглашает к сотрудничеству экспертов и запускает банк народных идей для совместной реализации 40 стратегических инициатив в рамках программы «Жаны Доорго — 40 кадам». Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

«Программа состоит из 40 стратегических инициатив для достижения главных целей: экономическое благосостояние народа, социальное благополучие и безопасность. Правительство стремится, чтобы реализация проходила прозрачно и с максимальным участием каждого жителя страны», — отметили в отделе.

Для этого аппарат кабмина объявляет открытым ростер (базу данных) для экспертов и консультантов, желающих принять участие в реализации программы, а также банк народных идей, способных реализоваться в рамках той или стратегической инициативы.
Ссылка:
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Повышен статус Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта Кыргызстана
Шесть лет президента Атамбаева. Что творилось с ценами и тарифами
Ущерб от чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане за 9 месяцев — 896 миллионов сомов
Кыргызстанцы будут отдыхать с 4 по 7 ноября
Достроить и усилить контроль. Сапар Исаков дал ряд поручений
Стал ли Бишкек комфортным и безопасным городом? Итоги опроса
Приток легальных мигрантов в Россию за I полугодие сократился
Европейский союз внимательно следит за реформами в Кыргызстане
В Кыргызстане примут новую программу по охране психического здоровья
Узбекистан и Кыргызстан обсудили создание совместных предприятий
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Бизнес
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom