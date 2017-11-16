Правительство приглашает экспертов сотрудничать в рамках «Жаны Доорго—40 кадам»

Кабинет министров Кыргызстана приглашает к сотрудничеству экспертов и запускает банк народных идей для совместной реализации 40 стратегических инициатив в рамках программы «Жаны Доорго — 40 кадам». Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

«Программа состоит из 40 стратегических инициатив для достижения главных целей: экономическое благосостояние народа, социальное благополучие и безопасность. Правительство стремится, чтобы реализация проходила прозрачно и с максимальным участием каждого жителя страны», — отметили в отделе.

Для этого аппарат кабмина объявляет открытым ростер (базу данных) для экспертов и консультантов, желающих принять участие в реализации программы, а также банк народных идей, способных реализоваться в рамках той или стратегической инициативы.